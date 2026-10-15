Kovac gesteht Fehler ein

Niko Kovac nimmt die Niederlage von Borussia Dortmund in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt (0:1) am gestrigen Mittwochabend auf seine Kappe. Auf der Pressekonferenz nach der Partie gestand der Coach der Schwarz-Gelben ein, die falschen Aufstellungsentscheidungen getroffen zu haben: „Ich habe die Mannschaft aufgestellt beziehungsweise ausgewählt und es lief nicht so gut. Bis zur 60. Minute haben wir nicht stattgefunden.“ Erst nach seinem Vierfachwechsel habe der BVB die Kontrolle über das Spiel übernommen, das sei jedoch zu spät gewesen.

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Fünf Startelfwechsel hatte der 55-Jährige vor der Partie vorgenommen. Die Vorwürfe, dass der zweite Anzug des Bundesligisten nicht sitzen würde, wollte Kovac so aber nicht stehen lassen: „Wir haben einen großen Kader und jeder einzelne, der im Kader ist, hat auch die Berechtigung hier zu sein. Aber wir haben heute sicher mit denen, die gespielt haben, nicht richtig gelegen. Aber ich bin derjenige, der das entschieden hat, und ich übernehme die volle Verantwortung.“