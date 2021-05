Dahoud: „Ich fühle mich wertgeschätzt“

Borussia Dortmunds Mittelfeldmann Mahmoud Dahoud (25) konzentriert sich voll auf den Saisonendspurt und lässt seine sportliche Zukunft weiterhin offen. Angesprochen auf die Frage, ob er seinen Vertrag über 2022 hinaus verlängern werde, erwidert der zweifache deutsche Nationalspieler im Interview mit ‚Sport1‘: „Bis jetzt ist noch alles offen. Ich mache mir darüber erst Gedanken, wenn die Saison rum ist. Wir wollen noch in die Champions League kommen und unbedingt den Pokal holen.“ In der vergangenen Transferperiode bekundete unter anderem die AS Monaco Interesse. Zudem steht der Rechtsfuß bei englischen Topvereinen auf der Liste.

Dahoud weiter: „Mit meinen Gedanken war ich immer beim BVB. Ich habe diese Spekulationen nie an mich rangelassen. Ich bin sehr lange hier und fühle mich sehr wohl in diesem großartigen Verein. Ich fühle mich wieder wertgeschätzt.“ Der Techniker war 2017 von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach an die Strobelallee gewechselt. Am morgigen Donnerstag (20:45) möchte er im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig den Titel einfahren.