HSV: Kuntz schwärmt von Perrin-Coup

Stefan Kuntz hat verraten, wie der Hamburger SV Innenverteidiger Lucas Perrin zum Nulltarif von Racing Straßburg verpflichten konnte. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der HSV-Sportvorstand: „Man musst die Konstellation ein bisschen wissen: Straßburg arbeitetet mit Chelsea zusammen und wenn da Spieler ein gewisses Alter erreicht haben, möchte man sie einfach schon mal loswerden, damit man danach wieder junge Spieler nachliefern kann.“ Für Perrin war daher mit gerade einmal 25 Jahren bereits Schluss im Elsass.

„Das wussten wir“, fährt Kuntz weiter fort, „und mein Chefscout und Claus Costa haben alle zusammen eine super Arbeit gemacht, das war fantastisch. So kommst du dann auf einmal extremst günstig an so einen guten Mann dran.“ Perrin absolvierte in den vergangenen vier Spielzeiten insgesamt 99 Pflichtspiele in der Ligue 1. Darüber hinaus war der Rechtsfuß auch Führungsspieler und trug einmal die Kapitänsbinde bei Straßburg. Für den HSV könnte Perrin nach der Länderspielpause gegen Jahn Regensburg sein Debüt feiern.