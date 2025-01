Köln: Lemperle-Ersatz von der Konkurrenz

Während sich beim 1. FC Köln der Abgang von Tim Lemperle präzisiert, beschäftigen sich die Klubbosse schon mit einem Ersatz. Laut ‚Sky‘ hat es Fisnik Asllani von der SV Elversberg den Verantwortlichen aus der Domstadt angetan. Die Kölner sollen sich schon nach der Verfügbarkeit des 22-jährigen Kosovaren erkundigt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit ist Asllani von der TSG Hoffenheim an Elversberg verliehen, allerdings könnte sich der Stürmer einen Wechsel nach Köln durchaus vorstellen. Gut für den FC: Asllani wird von derselben Berateragentur wie Lemperle vertreten, außerdem würden bei einem Wechsel die Chancen für Hoffenheim steigen, Lemperle bereits in diesem Januar in den Kraichgau zu holen. Einzig und allein Zweitliga-Aufsteiger Elversberg würde als Verlierer hervorgehen. In der bisherigen Saison steuerte Asllani zehn Tore und vier Assists in 17 Spielen bei.