Obuz findet neuen Verein

Marvin Obuz heuert in der 3. Liga an. Der 23-Jährige, dessen Vertrag beim 1. FC Köln Ende Juni ausläuft, wechselt zurück zu Rot-Weiss Essen. Dorthin hatte ihn der FC bereits in der Saison 2023/24 verliehen.

Das Leihgeschäft war damals ein voller Erfolg, Obuz erzielte sieben Tore und bereitete 14 weitere vor. Zurück in Köln konnte der Mittelfeldspieler nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen und war bei seinem Jugendklub nur zweite Wahl. Gerade einmal fünf Kurzeinsätze waren dem gebürtigen Kölner in der Aufstiegssaison vergönnt.