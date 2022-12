Brasilien: Absage von Ancelotti

Carlo Ancelotti wird aller Voraussicht nach nicht neuer Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft. Im Interview mit ‚Radio Rai‘ äußerte sich der Erfolgscoach zu den Gerüchten, er könnte neuer Coach der Seleção werden: „Ich habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 und wenn Real Madrid mich nicht wegschickt, werde ich bis dahin nicht wechseln.“

An ein Karriereende denkt der 63-jährige Italiener aber wohl auch dann noch nicht: „Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, ich lebe von Tag zu Tag. Im Moment bin ich sehr glücklich in Madrid, wir haben in dieser Saison viele Ziele zu erreichen. Es wird die Zeit kommen, über meine Zukunft nachzudenken.“ Während Ancelotti bereits in jeder großen europäischen Liga eine Mannschaft trainiert hat, fehlt die Übernahme einer Nationalmannschaft noch in seiner Vita.

