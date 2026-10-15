HSV-Verbleib: Teurer Wolfe hat einen Wunsch

David Möller Wolfe kann sich einen langfristigen Verbleib beim Hamburger SV gut vorstellen. „Es liegt nicht an mir, aber ich wäre sehr glücklich darüber. Meine Freundin Kristin und ich entdecken gerade die vielen schönen Ecken dieser Stadt, besuchen dabei viele Cafés und Restaurants“, offenbart der Außenverteidiger gegenüber der ‚Bild‘.

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Der 24-Jährige zeigt bislang ansprechende Leistungen, die Finanzierung dürfte für den HSV jedoch ein schwieriges Unterfangen werden. Schließlich liegt die Kaufoption für den Norweger bei kolportierten 14,5 Millionen Euro. Wolfe ist bis zum Saisonende von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen, bei denen er bis 2030 unter Vertrag steht.