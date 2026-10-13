Bundesliga
HSV fällt Remberg-Beschluss
@Maxppp
Der Hamburger SV wird nach dem Kreuzbandriss von Kapitän Nicolai Remberg (26) nicht kurzfristig auf dem Transfermarkt aktiv. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Verpflichtung eines vereinslosen Profis als Ersatz für den verletzten Sechser aktuell kein Thema. Remberg droht die komplette restliche Spielzeit auszufallen.
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Die Klubbosse beschäftigen sich mit Blick auf das Wintertransferfenster „intensiv mit möglichen Verstärkungen“. Ob es aber zu einer Verpflichtung kommt, wird laut dem Bezahlsender auch davon abhängen, ob die Mannschaft von Merlin Polzin den Remberg-Ausfall in den kommenden Monaten im Kollektiv auffangen kann.
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