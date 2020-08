Hummels' Meinung zu Sancho & Bellingham

Mats Hummels freut sich, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund erhalten bleibt. „Alle bewerten das als sehr positiv. Dass er ein herausragender Fußballer ist, darüber müssen wir ja nicht diskutieren. Er ist immer noch jung, er kann der Spieler sein, der in vielen Spielen den Unterschied machen kann, sein Potenzial ist relativ unbegrenzt. Wenn er das noch ein Jahr oder länger bei uns zeigen möchte, bin ich darüber natürlich sehr glücklich“, gibt der 31-jährige Innenverteidiger im Gespräch mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ zu Protokoll.

Mit Jude Bellingham hat der BVB bereits das nächste englische Talent unter Vertrag genommen. Hummels und die Mannschaft sind bemüht, dem 17-Jährigen die Eingewöhnung so einfach wie möglich zu machen: „Alle Spieler sind wichtig. Ich denke, es ist super schön, wenn wie Jude jemand aus einem anderen Land herkommt und die Spieler sich richtig Mühe geben, ihm das Leben so leicht wie möglich zu machen und die Integration so leicht wie möglich zu gestalten. Da geht es um banale Dinge wie einfach mit ihm reden oder mal eben zum Essen ausführen.“