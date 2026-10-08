BVB: Can-Zukunft wackelt

Im Frühjahr zog sich Emre Can einen Kreuzbandriss zu. Es hätte das Ende des langjährigen Führungsspielers bei Borussia Dortmund sein können, doch der Klub verlängerte den auslaufenden Vertrag mit dem 32-Jährigen zu deutlich verringerten Bezügen – aus Dankbarkeit und Pflichtgefühl gegenüber dem „Vorzeigeprofi“, wie es hieß.

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Doch die Rehabilitation zieht sich hin, ein Ende ist noch nicht in Sicht. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist das Ziel bisher noch nicht in Sicht, vom Spieler selbst heißt es: „Ich kann mittlerweile ohne Krücken gehen und das Knie belasten. Es wird leider noch eine lange Reise.“ Und für den BVB drängt sich im Hinblick auf die Kaderplanung die Frage auf, wie es weitergeht.

Bei Can wurde vor Kurzem ein weiterer Eingriff vorgenommen, der laut dem Fachmagazin „die langwierigen Probleme im Adduktorenbereich beheben“ sollte. Can tut alles, um möglichst topfit zurückzukommen. Das wird jedoch offenbar erst im kommenden Jahr sein.

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Sollte Borussia Dortmund mit Emre Can verlängern? Ja, er ist der Kapitän Ja, aber maximal für ein Jahr und mit geringen Bezügen Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Seit dem Sommer ist Ole Book der Kaderplaner des BVB. Der neue Hoffnungsträger ist mit dem festen Vorsatz angetreten, den Kader der Dortmunder umzubauen, zu verjüngen und Werte zu schaffen. Can passt dabei nicht so recht ins Bild, dennoch soll der treue Profi laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ seine Chance bekommen.

„Bei ihm wird die Entwicklung in der Rückrunde maßgeblich über die weitere Zukunft entscheiden“, so die Regionalzeitung. In seiner Rolle als Kapitän genieße er weiterhin einen sehr guten Ruf innerhalb des Teams. Auch seine positionellen Flexibilität ist ein Trumpf. Zu guter Letzt wird laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ auch entscheidend sein, wie „stabil gesund sich NLZ-Talent Filippo Mane präsentiert“.