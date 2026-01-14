Chérif einigt sich mit neuem Klub

Sidiki Chérif hat sich gegen einen Wechsel in die Bundesliga entschieden und wird sich wohl stattdessen Crystal Palace anschließen. Nach Informationen von ‚RMC‘ haben sich der 19-Jährige und der Klub von Coach Oliver Glasner auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Die Verhandlungen zwischen den Londonern und dem SCO Angers laufen jedoch noch.

Der 1,85 Meter große Angreifer steht auch beim Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auf dem Zettel. Ein Angebot des Paris FC hatte der Franzose nach FT-Informationen abgelehnt. Ihn reizt vor allem die Möglichkeit, in der Premier League zu spielen.