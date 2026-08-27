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Offiziell La Liga

Traoré folgt Aubameyang

von Julian Jasch
1 min.
Adama Traoré im Duell @Maxppp

Deportivo A Coruña holt den nächsten prominenten Neuzugang. Adama Traoré (30) wechselt vom englischen Absteiger West Ham United zum spanischen Aufsteiger. In La Liga unterschreibt das Kraftpaket bis 2028.

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Traoré absolvierte bislang 271 Pflichtspiele in der Premier League. Hinzu kommen acht Einsätze für die spanische Nationalmannschaft. Künftig steht der Außenstürmer mit Pierre-Emerick Aubameyang (37) auf dem Platz, der schon im Juli von Olympique Marseille zum Aufsteiger gewechselt war.

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Adama Traoré

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La Liga La Liga
Premier League Premier League
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Adama Traoré Adama Traoré
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