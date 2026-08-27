La Liga
Traoré folgt Aubameyang
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@Maxppp
Deportivo A Coruña holt den nächsten prominenten Neuzugang. Adama Traoré (30) wechselt vom englischen Absteiger West Ham United zum spanischen Aufsteiger. In La Liga unterschreibt das Kraftpaket bis 2028.
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𝑨𝒅𝒂𝒎𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒐𝒓𝒆́ 𝒙𝒂 𝒆́ 𝒃𝒓𝒂𝒏𝒒𝒖𝒊𝒂𝒛𝒖𝒍 💙🤍— RC Deportivo (@RCDeportivo) August 26, 2026
🖋️ Adama Traoré, novo xogador do Dépor ata xuño de 2028
Benvido, Adama! 👋
⌨️ Toda a información na nosa web 👇 pic.twitter.com/EfXRqlTwLP
Traoré absolvierte bislang 271 Pflichtspiele in der Premier League. Hinzu kommen acht Einsätze für die spanische Nationalmannschaft. Künftig steht der Außenstürmer mit Pierre-Emerick Aubameyang (37) auf dem Platz, der schon im Juli von Olympique Marseille zum Aufsteiger gewechselt war.
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