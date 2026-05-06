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Bundesliga

HSV kassiert bei Coulibaly ab

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
1 min.
Karim Coulibaly sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Der Hamburger SV würde an einem Transfer von Karim Coulibaly (18) mitverdienen. Laut der ‚Sport Bild‘ stehen den Hanseaten als Ausbildungsverein bei einer Ablöse von 30 Millionen Euro knapp 600.000 Euro zu. Sechs Jahre hatte der Innenverteidiger mit der Raute auf der Brust gespielt.

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2024 wechselte der Linksfuß ablösefrei zu Werder, der ‚Sport Bild‘ zufolge floss lediglich eine Entschädigung in Höhe von 70.000 Euro an den HSV. In Bremen gehört Coulibaly mittlerweile zum Stammpersonal. Im Sommer steht voraussichtlich der nächste Karriereschritt an, unter anderem Borussia Dortmund, Paris St. Germain sowie Klubs aus der Premier League gehören zu den Interessenten für das Juwel, das bis zu 40 Millionen Euro einbringen könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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