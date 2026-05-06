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Scoutingreise: Spannendes HSV-Gerücht

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt | Mathias Hauge Jacobsen
1 min.
Claus Costa hat gute Laune @Maxppp

Claus Costa hielt sich kürzlich in Skandinavien auf, um potenzielle Verstärkungen für den Hamburger SV zu identifizieren. Laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ war der Sportdirektor beim Spiel zwischen dem FC Midtjylland und Viborg FF (3:3) vor Ort, ein konkretes Transferziel nennt die Regionalzeitung nicht.

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Stattdessen wird ein in Dänemark kursierendes Gerücht aufgegriffen. Der Journalist Mathias Hauge Jacobsen spekuliert nämlich, dass Costa explizit Viborgs Thomas Jörgensen (20) unter die Lupe genommen hat. Der zentrale Mittelfeldspieler steht in seiner Heimat noch bis 2028 unter Vertrag und soll mit seinen guten Leistungen (13 Scorerpunkte in 34 Pflichtspielen) unter anderem auch die TSG Hoffenheim auf den Plan gerufen haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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