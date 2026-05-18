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HSV wird bei Vieira „alles versuchen“

von Julian Jasch - Quelle: kicker
1 min.
Fábio Vieira im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Finanz-Vorstand Eric Huwer ist zuversichtlich, Leihspieler Fábio Vieira (25) über den Sommer hinaus in den eigenen Reihen zu halten. „Es gibt Gespräche mit ihm über mögliche Szenarien. Wir sind Fans von ihm, er hat uns absolut begeistert. Nicht nur mit seiner Fußballkunst, sondern weil er sich auch integriert hat, weil er hart gearbeitet hat. Er ist ein Ausnahmespieler. Wir werden alles versuchen“, gibt der 42-Jährige gegenüber dem ‚kicker‘ zu Protokoll.

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Huwer macht deutlich: „Wir haben nicht die Möglichkeit, über 20 Millionen Euro für einen einzelnen Spieler auszugeben. Aber wenn Arsenal gesprächsbereit ist, haben wir andere Möglichkeiten: Wir können Fabio mit unserem Weg überzeugen.“ Der portugiesische Linksfuß selbst ließ zuletzt durchblicken: „Ich muss offen sein, mit meiner Familie, meinen Beratern und Arsenal sprechen und entscheiden, was die beste Option ist.“ Auf der Insel verfügt Vieira einen bis 2027 befristeten Vertrag, eine Zukunft hat er bei den Gunners aber nicht.

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