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Bundesliga

Vuskovic träumt weiter vom HSV

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
1 min.
Luka Vuskovic im HSV-Dress @Maxppp

Luka Vuskovic würde prinzipiell gerne auch über den Sommer hinaus beim Hamburger SV bleiben. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 19-Jährige: „Ich bin traurig, weil ich sehr gerne hierbleiben möchte. Denn es ist ja bekannt, dass es mein Wunsch ist, mit meinem Bruder Mario für den HSV zu spielen.“

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Vuskovic war im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Tottenham Hotspur zu den Rothosen gewechselt und überzeugte seither auf ganzer Linie. Auch Trainer Merlin Polzin hat laut dem Kroaten einen großen Anteil an der positiven Entwicklung: „Er hat mir von Beginn an das Vertrauen gegeben, das man braucht, um gute Leistungen abrufen zu können.“ Im Sommer geht es für den Innenverteidiger vertragsgemäß jedoch erst einmal zu Tottenham. Ein Verbleib in London wäre für den Rechtsfuß ebenfalls eine vielversprechende Option: „Wenn mich Tottenham fest einplant, dann wäre das natürlich auch eine sehr gute Situation für mich. Das Wichtigste für meine Entwicklung ist, dass ich regelmäßig spiele.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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