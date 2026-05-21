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Kaiserslautern bedient sich in Hoffenheim

von Lukas Weinstock - Quelle: fck.de
3 min.
Yannick Onohiol gibt seinen Teamkollegen Anweisungen @Maxppp

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt sein Torwartteam. Die Roten Teufel verkünden, dass Yannick Onohiol von der TSG Hoffenheim auf den Betzenberg wechselt. Eine Ablöse fließt nicht, da der Vertrag des 21-Jährigen bei der TSG im Sommer ausläuft.

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In Hoffenheim kam Onohiol für die Zweitvertretung zum Einsatz. Beim FCK geht die Perspektive klar in Richtung Profimannschaft. „Yannick ist ein sehr talentierter junger Torhüter, der in den vergangenen Jahren sein Potential unter Beweis gestellt hat. Damit passt er auch sehr gut in unser Anforderungsprofil und unser Torwartteam. Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns weitere Entwicklungsschritte gehen kann und ein wertvoller Teil unseres Torwartteams sein wird“, erklärt Sportdirektor Marcel Klos.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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