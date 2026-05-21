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Weltmeisterschaft

Tuchel verzichtet auf Maguire

von Tristan Bernert - Quelle: Ben Jacobs
Harry Maguire im Trikot von Manchester United @Maxppp

Thomas Tuchel hat anlässlich der Nominierung des englischen WM-Kaders eine erste Härtefall-Entscheidung getroffen. Wie der britische Journalist Ben Jacobs berichtet, wird Harry Maguire nicht für das anstehende Turnier nominiert. Der Innenverteidiger von Manchester United bestätigt: „Diese Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst enttäuscht.

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Der 33-Jährige hatte sich offenbar Hoffnungen auf die WM gemacht, da er in der jüngsten Länderspielpause nominiert wurde. Tuchel hatte zu dem Zeitpunkt jedoch einen größeren Kader nominiert, um mehrere Spieler testen zu können. Insgesamt stand Maguire 66 Mal für die Three Lions auf dem Platz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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