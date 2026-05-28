DFB-Reservisten in Bestform

In Bestform

Deniz Undav: Der Stuttgarter ist mit 25 Saisontoren der treffsicherste Deutsche in der abgelaufenen Saison und hatte somit maßgeblichen Anteil an der zweiten Champions League-Qualifikation des VfB Stuttgart in drei Jahren. Auch für Deutschland erzielte er zuletzt den Siegtreffer gegen Ghana (2:1).

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut drauf

Maximilian Beier: Der Angreifer erwies sich in der abgelaufenen Spielzeit als zuverlässiger Scorer für den BVB. Beier stand in nur 24 Bundesligapartien in der Startelf, steuerte aber 15 Torbeteiligungen (neun Treffer & sechs Vorlagen) bei.

Jamie Leweling: Wie auch Undav war Leweling ein elementarer Bestandteil der Champions League-Qualifikation des VfB Stuttgart. Der Rechtsfuß sichert sich das WM-Ticket dank seiner 16 Torbeteiligungen in der Bundesliga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweifel bestehen

Lennart Karl: Der Shootingstar des FC Bayern kann auf seine wettbewerbsübergreifend 16 Torbeteiligungen durchaus stolz sein, doch ein Muskelfaserriss nahm ihm zuletzt den Wind aus den Segeln. Seitdem stand er nur knapp über 90 Minuten auf dem Feld. Wie fit ist der 18-Jährige?

Kai Havertz: Auch der frischgebackene Premier League-Sieger hatte in der abgelaufenen Spielzeit mit Verletzungen zu kämpfen. Zwar traf der Ex-Leverkusener in den vergangenen fünf Partien zweimal und legte zwei weitere Treffer auf, muss aber die Zweifel an seiner Fitness erst noch wegwischen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Formschwach

Nick Woltemade: Nach einem guten Start in Newcastle ließ der schlaksige Angreifer zuletzt einiges zu wünschen übrig. Teilweise im Mittelfeld eingesetzt erzielte der 75-Millionen-Mann lediglich zwei Treffer im Kalenderjahr 2026.

Leroy Sané: Für Galatasaray konnte Sané trotz Forderung des Bundestrainers nicht den gewünschten Output vor dem Tor liefern. Vier Torbeteiligungen für den türkischen Spitzenklub in 2026 sind eine erschreckend schwache Bilanz.