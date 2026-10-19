Genäht: Der Stand bei Dzeko

Der FC Schalke hofft darauf, am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Angreifer Edin Dzeko setzen zu können. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der Bosnier trotz seiner erlittenen Platzwunde gegen den FSV Mainz 05 zumindest von der Bank zum Einsatz kommen. Dzeko wurde noch am Samstag nach der Partie mit mehreren Stichen genäht.

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Der 40-Jährige wartet wie der gesamte Schalker Sturm nach wie vor auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen steht Königsblau gegen die Geißböcke schon unter Druck. Mit Dzeko soll die Wende her.