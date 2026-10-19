Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Genäht: Der Stand bei Dzeko

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Edin Dzeko beim Schalker Training @Maxppp

Der FC Schalke hofft darauf, am kommenden Samstag gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) auf Angreifer Edin Dzeko setzen zu können. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der Bosnier trotz seiner erlittenen Platzwunde gegen den FSV Mainz 05 zumindest von der Bank zum Einsatz kommen. Dzeko wurde noch am Samstag nach der Partie mit mehreren Stichen genäht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 40-Jährige wartet wie der gesamte Schalker Sturm nach wie vor auf seinen ersten Treffer in dieser Saison. Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Spielen steht Königsblau gegen die Geißböcke schon unter Druck. Mit Dzeko soll die Wende her.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Schalke 04
Edin Džeko

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Edin Džeko Edin Džeko
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert