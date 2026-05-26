Ein DFB-Verteidiger fällt klar ab

In Bestform

Jonathan Tah: Der Bayern-Verteidiger spielt so konstant wie noch nie in seiner bisherigen Karriere und ist daher zu Recht als Abwehrboss beim DFB-Team eingeplant.

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Gut drauf

Nico Schlotterbeck: Der einst fehleranfällige Schlotterbeck hat zu einer bemerkenswerten Konstanz gefunden, zeigte in den vergangenen Wochen keine Ausreißer nach unten.

Waldemar Anton: An der Seite von Schlotterbeck war auch Anton maßgeblich daran beteiligt, dass der BVB die beste Abwehr der Liga stellt. Der Rechtsfuß leistete sich so gut wie gar keine Aussetzer.

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Joshua Kimmich: Der DFB-Kapitän ist beim FC Bayern im Zentrum unverzichtbar, soll nun aber wieder hinten rechts ran. Dafür fehlt natürlich etwas die Praxis, weshalb es beim Form-Barometer leichten Abzug gibt.

Malick Thiaw: Bei Newcastle United ist der Innenverteidiger gesetzt. Sein Formloch zu Beginn des Frühjahrs hat er abgeschüttelt, beendete die Saison mit einigen guten Spielen in Folge.

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Oliver Baumann: Selten hielt der Hoffenheimer in dieser Saison richtig herausragend, seine Konstanz zeichnete Baumann aber auch in den vergangenen Wochen wieder aus.

Alexander Nübel: Selbiges gilt auch für Nübel, der am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (2:2) aber auch noch tollpatschig einen Elfmeter verursachte.

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Zweifel bestehen

Manuel Neuer: Außergewöhnliche Topleistungen wechselten sich in dieser Saison mit außergewöhnlichen Patzern ab. Aktuell laboriert der 40-jährige Keeper an Wadenproblemen, die bis zum deutschen WM-Auftakt am 14. Juni aber erledigt sein sollen.

David Raum: Der Leipziger Kapitän spielte eine gute Saison, hatte gegen Ende aber Leistenprobleme und wurde geschont. Der Linksverteidiger bringt womöglich Fitness-Fragezeichen mit ins DFB-Camp.

Nathaniel Brown: In einer schwachen Frankfurter Mannschaft verlor auch der Linksverteidiger seine zwischenzeitlich starke Form. So wird es schwer ans Tor zur Startelf zu klopfen.

Formschwach

Antonio Rüdiger: Zwar bietet Real Madrid dem Innenverteidiger einen neuen Vertrag an – seine Leistungen zum Saisonende waren jedoch so schwach, dass der 33-Jährige ab und zu auch mal auf die Bank musste.