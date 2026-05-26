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Weltmeisterschaft

WM-Klarheit bei Messi

von Fabian Ley
Lionel Messi (r.) jubelt mit Julián Álvarez @Maxppp

Die argentinische Nationalmannschaft kann mit Blick auf die Fitness von Superstar Lionel Messi (38) aufatmen. Wie sein Klub Inter Miami mitteilt, „deutet die erste Diagnose auf eine Überlastung in Verbindung mit Muskelermüdung in seiner linken Oberschenkelmuskulatur hin“. Die Befürchtung einer ernsthafteren Verletzung hat sich somit nicht bestätigt.

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Messi hatte sich beim Sieg gegen Philadelphia Union (6:4) in der 73. Minute aufgrund von Oberschenkelproblemen auswechseln lassen. Im Anschluss dürfte man vor allem beim argentinischen Verband gebangt haben. Nun gibt es aber Entwarnung. Die Albiceleste starten die Mission WM-Titelverteidigung am 17. Juni gegen Algerien – aller Voraussicht nach mit Messi.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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