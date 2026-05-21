KSC präsentiert Eichner-Nachfolger

Der Karlsruher SC hat einen Nachfolger für Christian Eichner gefunden. Der Zweitligist teilt mit, dass Maximilian Senft künftig als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen wird. Der österreichische Übungsleiter wechselt vom SV Ried in den Wildpark. Zur Vertragslaufzeit macht der KSC keine Angaben.

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Sportgeschäftsführer Mario Eggimann schwärmt: „Max steht für aktiven und intensiven Fußball mit einer klaren Idee. Er gibt Mannschaften Struktur, entwickelt Spieler weiter und hat einen großen Fokus auf sein Trainerteam mit klaren Rollenprofilen. Aus diesen Gründen sehen wir in Maximilian Senft genau das Gesamtpaket, mit dem wir uns beim KSC absolut identifizieren. Er bringt eine klare Spielidee, hohe Arbeitsintensität, Entwicklungskraft und nachweisbaren Erfolg mit. Deshalb sind wir überzeugt, dass wir auf der Position des Cheftrainers für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind.“