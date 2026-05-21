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2. Bundesliga

Nürnberg verleiht Flop-Stürmer

von Daniel del Federico - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Mickaël Biron im FCN-Trikot @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg dünnt seinen Kader im Sturmzentrum aus und gibt Mickaël Biron ab. Wie Sacha Tavolieri berichtet, hat der 28-Jährige einem Wechsel auf Leihbasis zu Batman Petrolspor zugestimmt. Der türkische Zweitliga-Aufsteiger habe sich zudem eine Kaufoption für den Angreifer gesichert.

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Biron war im vergangenen Sommer für rund 800.000 Euro von RWDM Brüssel zu den Franken gewechselt, konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Der Nationalspieler aus Martinique stand in lediglich vier Pflichtspielen in der Startelf und kam insgesamt auf nur 13 Einsätze für den Club, in denen ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelang. Beim Tabellenachten der 2. Bundesliga besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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