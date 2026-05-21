Ekstraklasa
Podolski wird Klub-Eigentümer
1 min.
@Maxppp
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt ist es offiziell. Lukas Podolski geht unter die Klubeigentürmer. Wie Gornik Zabrze über die Vereinskanäle mitteilt, ist die Übernahme durch Podolskis LP Holding GmbH in trockenen Tüchern.
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Górnik Zabrze @GornikZabrzeSSA – 15:01
W ostatnich latach tak to wyglądało...Bei X ansehen
Ale czas na nową erę. @Podolski10 właścicielem Górnika Zabrze ⚒️
#JesteśmyGórnikZabrze
Ale czas na nową erę. @Podolski10 właścicielem Górnika Zabrze ⚒️
#JesteśmyGórnikZabrze
Das Unternehmen des 40-Jährigen erwarb über eine Million Aktien des Klubs – das entspricht 86 Prozent aller Anteile. Auf der Website von Gornik Zabrze wird eine neue Ära eingeläutet: „Der 21. Mai 2026 wird in der Geschichte von Górnik Zabrze für immer in Erinnerung bleiben. Die LP Holding GmbH wurde offiziell neuer Eigentümer von Górnik Zabrze.“
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