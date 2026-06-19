Grimaldo erzielt Einigung

Alejandro Grimaldo treibt seinen Abschied von Bayer Leverkusen voran. Aus einem Bericht der ‚Marca‘ geht hervor, dass der 30-jährige Außenbahnspieler mittlerweile Einigung mit Atlético Madrid erzielt hat. Ein Vertrag bis 2029 plus Option auf eine weitere Saison steht im Raum.

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Alsbald sollen die Ablöseverhandlungen mit Leverkusen starten. Die Rheinländer verlangen wohl eine moderate Summe zwischen zehn und zwölf Millionen Euro für Grimaldo, der nur noch bis 2027 an Bayer gebunden ist. Aus seinem Wunsch, künftig nochmal in seiner spanischen Heimat zu spielen, machte er nie einen Hehl. Aktuell weilt der Freistoßspezialist mit der Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Update (17:25 Uhr): Laut dem ‚kicker‘ liegt die Leverkusener Schmerzgrenze bei stolzen 30 Millionen Euro. Der Poker hat gerade erst begonnen.