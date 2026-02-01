Große Sorgen um Bellingham

Real Madrid muss den 2:1-Sieg gegen Rayo Vallecano teuer bezahlen. Bereits in der achten Minute wurde Jude Bellingham (22) unter Tränen verletzt ausgewechselt. Untersuchungen werden zeigen, wie lange der Engländer den Königlichen fehlen wird. Die ‚as‘ mutmaßt, dass er mindestens einen Monat nicht zur Verfügung stehen wird.

Bei einem Sprint hatte sich Bellingham sofort an den linken hinteren Oberschenkel gefasst und war zu Boden gegangen. Auch sonst war es kein einfacher Tag für Real. Erneut wurde das Team von den eigenen Fans im Bernabéu ausgepfiffen. Ein Elfmeter in der zehnten Minute der Nachspielzeit durch Kylian Mbappé (27) brachte den knappen 2:1-Erfolg.