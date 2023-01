Union-Talent Bruns nach Italien

Mathis Bruns wird seine Karriere in der Serie A fortsetzen. US Lecce verpflichtet den 18-jährigen Innenverteidiger von Union Berlin bis zum Ende der Saison 2023/24 auf Leihbasis inklusive Kaufoption. An die Köpenicker ist er noch bis 2025 gebunden.

„Die Ausleihe nach Lecce bedeutet für Mathis, einen neuen Weg in einem anderen Umfeld zu bestreiten und Erfahrungen zu sammeln“, so Unions Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert, der durchblicken lässt, dass Bruns in Berlin nur geringe Chancen auf den Durchbruch hatte: „Wir halten dies für den derzeit besten Weg, Mathis zu einer Profilaufbahn zu verhelfen.“

