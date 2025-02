Neapel findet Kvara-Nachfolger

Die SSC Neapel steht kurz davor, auf dem Wintertransfermarkt Vollzug zu vermelden. Wie ‚Relevo‘ berichtet, haben die Italiener sowohl mit Allan Saint-Maximin als auch mit dessen Stammverein Al Ahli eine Einigung über einen Transfer erzielt. Der 27-jährige Franzose steht zurzeit noch leihweise bei Fenerbahce unter Vertrag, der Abbruch des Leihgeschäfts soll am heutigen Samstag vollzogen werden.

Bei Napoli soll Saint-Maximin wohl in die Fußstapfen von Khvicha Kvaratskhelia treten, den es vor rund zwei Wochen zu Paris St. Germain zog. Auch Karim Adeyemi von Borussia Dortmund war ein Kandidat in Neapel. Der 23-Jährige entschied sich jedoch gegen einen Transfer in die Serie A.