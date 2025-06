De Bruyne lockt Grealish | Rangnick vermittelte Flick

Vertrau mir

Bei Manchester City prägte Kevin De Bruyne eine Ära. Mit den Skyblues gewann der Mittelfeldspieler alles, was es zu gewinnen gab. Ebenfalls Teil des Teams war Jack Grealish, für dessen Verpflichtung sich der 33-Jährige nun bei Trainer Antonio Conte stark macht.

Laut der ‚Sun‘ kann sich auch der Italiener für eine Verpflichtung des Offensivspielers begeistern. Jedoch müsste der 29-Jährige am Vesuv ordentliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Dem Boulevardblatt zufolge steht Grealish dieser Idee dennoch offen gegenüber, da er sich so Chancen auf ein WM-Ticket mit England erhofft.

Der richtige Riecher

Nicht nur in Deutschland hat sich Ralf Rangnick mit seiner Expertise einen Namen gemacht, auch im Ausland schätzt man die Meinung des 66-Jährigen. Während sein Engagement bei Manchester United nicht von Erfolg gekrönt war, hat Rangnick aber offenbar einen großen Anteil am Höhenflug des FC Barcelona.

Gegenüber der ‚Sport‘ bekräftigt Rangnick, dass er den Katalanen Hansi Flick als Trainer nahegelegt hat. Bei einem Treffen mit Präsident Joan Laporta im Jahr 2021 habe er den Deutschen empfohlen: „Wenn man mit jungen Spielern spielen will, muss man einige Risiken eingehen, sie spielen lassen. Und natürlich habe ich auch den Namen von Hansi Flick genannt.“ Bei den Blaugrana dürfte man Rangnick heute sehr dankbar sein.