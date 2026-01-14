Menü Suche
40 Millionen: Tottenham holt Gallagher

von Leon Morsbach - Quelle: tottenhamhotspur.com
1 min.
Conor Gallagher fasst sich an den Kopf @Maxppp

Tottenham Hotspur hat den ersten Winter-Neuzugang eingetütet. Conor Gallagher (25) wechselt für eine kolportierte Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro von Atlético Madrid zu den Spurs. Der Mittelfeldspieler unterschreibt auf der Insel einen langfristigen Vertrag, der dem Vernehmen nach bis 2031 läuft.

Tottenham Hotspur
“I'm here to give everything.”
Gallagher war im Sommer 2024 für eine ähnliche Summe vom FC Chelsea in die spanische Hauptstadt gekommen. Der Rechtsfuß absolvierte seitdem 77 Spiele für die Colchoneros, in denen er sieben Tore schoss und sieben weitere vorbereitete. Aston Villa war sich ebenfalls mit dem Engländer einig, geht nun leer aus.

