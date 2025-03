Santos erneut stark: Wachablösung in Frankfurt?

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt lassen nach der starken Leistung von Kauã Santos gegen den VfL Bochum (3:1) offen, ob es noch in dieser Saison zu einer Wachablösung im Tor der SGE kommen könnte. Nach der Partie gab sich Sportvorstand Markus Krösche ob einer möglichen Debatte gegenüber ‚Absolut Fussball‘ bedeckt: „Lasst uns heute über das Spiel sprechen. Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Kauã hat ein super Spiel gemacht. Alles andere steht heute nicht zur Diskussion.“ Schon mehrfach war in dieser Saison darüber diskutiert worden, wann der Brasilianer dem bisherigen Stammkeeper Kevin Trapp, der gegen den VfL mit Problemen am Schienbein fehlte, den Platz streitig machen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens im kommenden Sommer soll der Konkurrenzkampf so richtig entfacht werden – oder eben doch schon früher? „Ich will nicht über Szenarien sprechen. Unser Kapitän ist verletzt. Nach zwei Spielen Fragen zum Torhüter beantworten zu müssen, finde ich nicht fair. Wir freuen uns, dass wir gewonnen haben“, sagt Trainer Dino Toppmöller. Der 21-jährige Santos kommt in dieser Saison bereits auf neun Pflichtspiele. Zwar blieb er dabei nicht fehlerfrei, überzeugte aber dennoch meistens und ist zudem nicht nur 13 Jahre jünger als Trapp, sondern bereits jetzt ein Publikumsliebling.