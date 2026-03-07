Menü Suche
Eintracht dran: Nebel-Preis rapide gefallen

Paul Nebels Aktie ist gefallen. Im Sommer könnte er dennoch einen Karrieresprung innerhalb der Bundesliga machen.

von Lukas Hörster - Quelle: Allgemeine Zeitung | Bild
Paul Nebel im Einsatz für Mainz 05 @Maxppp

„Ich denke, er muss ein Jahr noch in Mainz spielen und dann können wir ihn für 80 Millionen Euro verkaufen“, schätzte Ex-Trainer Bo Henriksen im Juli den Preis für Paul Nebel im Sommer 2026. Mittlerweile ist klar: Das war ganz schön weit daneben.

Denn Nebel verlor unter Henriksens Nachfolger Urs Fischer zwischenzeitlich seinen Stammplatz. Die Verletzung von Nadiem Amiri spülte das 23-jährige Eigengewächs nun wieder ins Team. Doch klar ist: Nebel beschäftigt sich mit einem Wechsel im Sommer, hat seinen 2027 auslaufenden Vertrag noch nicht verlängert und zudem den Berater gewechselt.

Schon länger ist klar, dass mehrere Bundesligisten den Mittelfeldmann im Blick haben. Laut der ‚Allgemeinen Zeitung‘ und der ‚Bild‘ führt nun eine konkretere Spur zu Eintracht Frankfurt. Außerdem liefert Deutschlands größte Tageszeitung ein Preisschild gleich mit: Elf bis zwölf Millionen Euro würden für Nebel wohl fällig werden. Doch deutlich weniger, als vor wenigen Monaten von Henriksen prognostiziert.

