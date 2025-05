Blessin spricht über St. Pauli-Zukunft

Trainer Alexander Blessin hegt aktuell keine Gedanken an einen Abschied vom FC St. Pauli. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ betont der 51-Jährige: „Ich habe noch nie bei einem Verein aus finanziellen Gründen unterschrieben. Entscheidend ist für mich das Projekt und wie ein Verein geführt wird. Ich fühle mich hier super wohl und weiß, was ich an St. Pauli habe.“ In den vergangenen Wochen wurde berichtet, dass der Übungsleiter der Kiezkicker auf dem Zettel von RB Leipzig, dem VFL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim stehe.

Blessin lobt derweil vor allem die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen: „Als wir eine schwierige Phase hatten, blieben Andreas Bornemann und Oke Göttlich (Manager und Präsident, d. Red.) besonnen. Es macht mir verdammt viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Dann fällt es einem leicht, jeden Tag die 100 Prozent abzurufen. Mehr möchte ich zu dem Thema aber nicht sagen, denn jegliche Energie gilt den nächsten Spielen.“ St. Pauli steht mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz kurz vor dem sicheren Klassenerhalt.