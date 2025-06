Nächster Klub will Eggestein

Der Interessentenkreis um Johannes Eggestein erweitert sich. Das österreichische Portal ‚Heute‘ berichtet, dass Austria Wien den 27-Jährigen wieder ins Nachbarland holen will. Auch der 1. FC Nürnberg buhlt um den Angreifer.

Sportvorstand Jürgen Werner holte Eggestein vor fünf Jahren zum ersten Mal nach Österreich und zum Linzer ASK – heute übt er dieses Amt für die Wiener Austria aus. Eggestein verlässt den FC St. Pauli nach drei Jahren ablösefrei. In Linz hatte er in der Saison 2020/21 in 39 Pflichtspielen mit 20 Toren und neun Vorlagen überzeugt.