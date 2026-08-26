BVB: Milans Versuch bei Karetsas

Mit Konstantinos Karetsas (18) hat Borussia Dortmund seinen Wunschspieler bekommen und bis 2031 vertraglich gebunden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, war die Verpflichtung des Offensivspielers aber kein Selbstläufer. Demnach wollte der AC Mailand den mit dem KRC Genk bereits ausgehandelten Deal noch kapern, kam aber zu spät.

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Die Rossoneri waren bereit, noch deutlich tiefer in die Tasche zu greifen. So wollte Milan die ursprüngliche Genk-Forderung von 35 Millionen Euro erfüllen. Zuvor konnte der BVB diese Forderung aber auf 30 Millionen Euro drücken und hatte bereits die mündliche Zusage erhalten. Da Karetsas ohnehin ausschließlich nach Dortmund wechseln wollte, hielt der KRC sein Wort.