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Premier League

Topklubs wollen DFB-Schreck Tzolakis

von Tom Steinmetzler - Quelle: Gazzetta
Konstantinos Tzolakis wirft sich Mikel Merino entgegen. @Maxppp

Der griechische Torhüter Konstantinos Tzolakis weckt das Interesse der Premier League-Top-Klubs. Laut der griechischen ‚Gazzetta‘ zeigen der FC Liverpool und Tottenham Hotspur Interesse am 23-Jährigen von Hull City. Besonders die Reds sollen den Keeper genauestens beobachten.

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Tzolakis war im vergangenen Sommer für 23,3 Millionen Euro von Olympiakos Piräus in die Premier League gewechselt. Für Hull absolvierte er bisher acht Spiele und hielt dabei dreimal die Null. Auch im Trikot der griechischen Nationalmannschaft überzeugt Tzolakis. In der vergangenen Länderspielperiode stellte er die Klopp-Elf vor große Probleme und konnte in beiden Spielen nicht überwunden werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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