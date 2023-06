„Guter Austausch“: Werder legt Füllkrug Angebot vor

Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug sammelten zusammen in der abgelaufenen Saison satte 40 Scorerpunkte in der Bundesliga. Das soll nach den Vorstellungen von Werder Bremen auch so bleiben. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir mit beiden Stürmern die kommende Saison bestreiten“, sagte Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich, vor wenigen Tagen. Im Zuge dessen kündigte Fritz an, zeitnah weitere Gespräche zu führen.

Diese sind nach Berichten der ‚Sport Bild‘ angelaufen. Dem Sportmagazin zufolge hat Werder Füllkrug ein neues Angebot zur Verlängerung vorgelegt. Das aktuelle Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft noch bis 2025.

Die Rahmenbedingungen des Werder-Angebots: Neben einer satten Gehaltserhöhung soll im bis 2026 geplanten Kontrakt „mit großer Wahrscheinlichkeit“ eine Ausstiegsklausel eingebaut werden – diese existiert nicht im aktuell gültigen Vertrag. Beim Jahresgehalt könnte Füllkrug laut Schätzung der ‚Sport Bild‘ künftig bei über drei Millionen Euro landen. Damit wäre der DFB-Profi Spitzenverdiener an der Weser.

„Guter Austausch“

Ein Angebot, welches auf Spielerseite offenbar auf offene Ohren trifft. Gegenüber der ‚DeichStube‘ erklärt Fritz ohne das Angebot bestätigen zu wollen: „Wir sind in einem guten Austausch mit der Agentur von Niclas.“ Werder kommt aktuell zugute, dass bisher noch kein Topklub mit einem offiziellen Angebot für Füllkrug vorstellig wurde. Der Bundesligist übernimmt also die Initiative.