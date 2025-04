Knochenfraktur: Walker droht Saison-Aus

Kyle Walker wird in dieser Spielzeit aller Voraussicht nach nicht mehr für den AC Mailand auflaufen. Wie die Rossoneri mitteilen, hat sich der 34-Jährige bei einem Trainingssturz am gestrigen Dienstag eine Fraktur des rechten Ellenbogens zugezogen und ist bereits operiert worden. Zwar werde der Rechtsverteidiger sofort mit der Rehabilitation beginnen, die Ausfallzeit wird allerdings auf „mehrere Wochen“ taxiert.

Ob Walker überhaupt noch einmal für Milan auflaufen wird, ist unklar. Der Engländer wurde in der Rückrunde von seinem Stammklub Manchester City nach Italien verliehen. Der Vertrag enthält zwar eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro, Walker zeigt sich von seiner bisherigen Zeit in Mailand trotz bisher acht Einsätzen, davon sieben in der Startelf, nicht vollends angetan.