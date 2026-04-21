Fener einig mit Top-Torjäger

Im Werben um Vedat Muriqi hat Fenerbahce offenbar die Nase vorn. ‚Sabah Spor‘ berichtet, dass der Süper Lig-Vertreter bereits eine vorläufige Einigung mit dem 31-jährigen Torjäger vom RCD Mallorca erzielt hat. Nun muss Fener noch Verhandlungen mit den Spaniern abschließen, die wohl zunächst zehn Millionen Euro Ablöse fordern.

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Für Muriqi wäre es nicht das erste Mal im Trikot der Sari Kanaryala. Von 2019 bis 2020 stand er bei Fener unter Vertrag, erzielte ohne Anlaufschwierigkeiten 17 Tore in 36 Pflichtspielen und zog dann zu Lazio Rom weiter. In der laufenden Spielzeit ist der kosovarische Nationalspieler ärgster Verfolger von Kylian Mbappé (27/Real Madrid) im Torschützenranking von La Liga. Für Mallorca erzielte er schon 21 Treffer in 30 Ligaspielen.