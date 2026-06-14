Deutschland - Curaçao im Liveticker

1. Spieltag Weltmeisterschaft - Sonntag, 14. Juni 2026

Weltmeisterschaft 1. Spieltag: Verfolgt das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao live bei FT. Dieses Spiel findet am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!

Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: Deutschland und Curaçao.