Menü Suche
1 - 1
33'
Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA 1. Spieltag
Deutschland
1 - 1
33'
Curaçao
Übertragung: ARD, MagentaTV
Highlights
21'
1 - 1
L. Comenencia
6'
1 - 0
F. Nmecha (Assist F. Wirtz.)
Live-Tabelle 1 Curaçao 1 2 Deutschland 1
Ballbesitz in Prozent 73% Deutschland Curaçao
Schüsse gesamt 10 7 1 3 1 2
Aufstellung Deutschland 4-2-3-1 Curaçao 4-2-3-1
Unter der Anzeige geht's weiter

Tippabgabe

Wer wird gewinnen?
1 DEU X REMIS 2 CUR
921 Teilnehmer Beendet
Bild wird erstellt

Spielerstatistiken

Weitere Statistiken
Schüsse gesamt (%)
#1 Flag Deutschland Felix Nmecha 2/3 67%
Erfolgreiche Dribblings
#1 Flag Deutschland Jamal Musiala 2
Gefoult worden
#1 Flag Curaçao Tahith Chong 2 #2 Flag Deutschland Joshua Kimmich 2
Schüsse gesamt (%)
#1 Flag Deutschland Florian Wirtz 0/2 0% #2 Flag Deutschland Jamal Musiala 0/2 0%
Zweikämpfe gewonnen (%)
#1 Flag Curaçao Leandro Jones Johan Bacuna 4/7 57% #2 Flag Deutschland Jamal Musiala 4/8 50%
Pässe abgefangen
#1 Flag Deutschland Nico Schlotterbeck 3 #2 Flag Curaçao Juninho Gracielo Bacuna 2
Luftduelle gewonnen (%)
#1 Flag Curaçao Leandro Jones Johan Bacuna 2/2 100%
Zweikämpfe gewonnen (%)
#1 Flag Curaçao Juninho Gracielo Bacuna 0/4 0%
Pässe gesamt (%)
#1 Flag Deutschland Jonathan Tah 33/35 94% #2 Flag Deutschland Joshua Kimmich 30/32 94% #3 Flag Deutschland Nico Schlotterbeck 32/35 91%

Analyse vor dem Spiel

Alles sehen
Form der Teams
S
S
S
S
S
S
N
N
N
U
Frühere Spiele
0% 0 Sieg 0% 0 Unentschieden 0% 0 Sieg

Verletzte/gesperrte Spieler

Serge Gnabry Serge Gnabry Leistenverletzung
Ar'Jany Jainel Archenir Martha Ar'Jany Jainel Archenir Martha Angeschlagen

Top-Kommentare

apatschi 17:11 Schau an, hier war vor drei Tagen schon Begängnis - manche können's einfach nicht abwarten und werden schnell ungeduldig. Vor allem den Dortmundern wird das nachgesagt... 😉 "Geduld ist eine niedere Form von Verzweiflung, die als Tugend verkleidet ist." (Ambrose Bierce) 1 Antworten
Alle Kommentare anzeigen (17)

Deutschland - Curaçao im Liveticker

1. Spieltag Weltmeisterschaft - Sonntag, 14. Juni 2026

Weltmeisterschaft 1. Spieltag: Verfolgt das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao live bei FT. Dieses Spiel findet am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!

Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: Deutschland und Curaçao.

Lese-Tipp

Schiedsrichter

Jalal Jayed Hauptschiedsrichter
0
0
Anzahl der Karten des Schiedsrichters während seines einzigen Spiels
Mostafa Akarkad Schiedsrichterassistent
Zakaria Brinsi Schiedsrichterassistent
Abongile Tom Vierter Offizieller
Nicolás Gallo Barragán VAR
Hamza El Fareq VAR-Assistent
Zakhele Thusi Granville Siwela VAR-Assistent

Spielort

Houston Stadium Houston, Texas
Houston Stadium
  • Baujahr : 2002
  • Bodenbelag : Rasen
  • Kapazität : 72000
  • Ø Zuschauer : 60347
  • Zuschauerrekord : 60347
  • Wenigsten Zuschauer : 60347
  • Auslastung in Prozent : 86

Live-Spiel

Datum 14 Juni 2026 19:00
Wettbewerb Weltmeisterschaft
Saison 2026 Canada/Mexico/USA
Phase Gruppenphase - Gruppe E - Spieltag 1
Übertragung ARD, MagentaTV
Code DEU-CUR
Region Welt
Heimteam Deutschland
Auswärtsteam Curaçao
Ergebnisse Live
Torschützen Live
Events Live
Aufstellungen Live
Statistiken Live
von Die Redaktion veröffentlicht am Aktualisiert am

FAQ

Zu welcher Zeit und auf welchem Kanal wird das Match zwischen Deutschland und Curaçao in Deutschland gezeigt?

Das Spiel läuft am 14 Juni 2026 um 19:00 live auf ARD oder MagentaTV.

Wie sieht man das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao im Stream?

Einen legalen Stream sieht man in der offiziellen App von MagentaTV.

Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao?

Deutschland : Trainiert von J. Nagelsmann, stellt 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, F. Nmecha, A. Pavlović, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.

Curaçao : Das Team seinerseits trainiert von D. Advocaat, stellt 4-2-3-1 : E. Room, D. Fonville, A. Obispo, R. Bazoer, S. Floranus, L. Bacuna, L. Comenencia, J. Bacuna, T. Chong, S. Hansen, J. Locadia.

Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao?

Jalal Jayed ist der Schiedsrichter dieser Partie.

Wo findet das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao statt?

Das Spiel findet im Houston Stadium in Houston, Texas statt.

Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Deutschland Curaçao?

Dem Spiel live auf Fussball am 14 Juni 2026 folgen, Anstoß um 19:00.

Wer hat ein Tor erzielt für Deutschland ?

Ein einziges Tor ist gefallen für Deutschland. Der Schütze ist F. Nmecha 6'.

Wer hat ein Tor erzielt für Curaçao ?

Ein einziges Tor ist gefallen für Curaçao. Der Schütze ist L. Comenencia 21'.

Top-Kommentare

apatschi 17:11 Schau an, hier war vor drei Tagen schon Begängnis - manche können's einfach nicht abwarten und werden schnell ungeduldig. Vor allem den Dortmundern wird das nachgesagt... 😉 "Geduld ist eine niedere Form von Verzweiflung, die als Tugend verkleidet ist." (Ambrose Bierce) 1 Antworten
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter
Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert