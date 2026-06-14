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Deutschland - Curaçao im Liveticker
1. Spieltag Weltmeisterschaft - Sonntag, 14. Juni 2026
Weltmeisterschaft 1. Spieltag: Verfolgt das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao live bei FT. Dieses Spiel findet am Sonntag, 14. Juni 2026 um 19:00 statt. Hier gibt es alle Statistiken, Aufstellungen, Tore und Torschützen, damit du den Spielstand live verfolgen kannst. Schreibt eure eigenen Beiträge zum Spiel und diskutiert mit der FT-Community!
Weitere Informationen zu den Teams findest du auch in unseren detaillierten Vereinssteckbriefen: Deutschland und Curaçao.
Lese-Tipp
Schiedsrichter
Live-Spiel
FAQ
- Zu welcher Zeit und auf welchem Kanal wird das Match zwischen Deutschland und Curaçao in Deutschland gezeigt?
Das Spiel läuft am 14 Juni 2026 um 19:00 live auf ARD oder MagentaTV.
- Wie sieht man das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao im Stream?
Einen legalen Stream sieht man in der offiziellen App von MagentaTV.
- Wie sind die offiziellen Aufstellungen des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao?
Deutschland : Trainiert von J. Nagelsmann, stellt 4-2-3-1 : M. Neuer, N. Brown, N. Schlotterbeck, J. Tah, J. Kimmich, F. Nmecha, A. Pavlović, F. Wirtz, J. Musiala, L. Sané, K. Havertz.
Curaçao : Das Team seinerseits trainiert von D. Advocaat, stellt 4-2-3-1 : E. Room, D. Fonville, A. Obispo, R. Bazoer, S. Floranus, L. Bacuna, L. Comenencia, J. Bacuna, T. Chong, S. Hansen, J. Locadia.
- Wer ist der Schiedsrichter des Spiels zwischen Deutschland und Curaçao?
Jalal Jayed ist der Schiedsrichter dieser Partie.
- Wo findet das Spiel zwischen Deutschland und Curaçao statt?
Das Spiel findet im Houston Stadium in Houston, Texas statt.
- Was ist das Datum und die Uhrzeit des Spiels Deutschland Curaçao?
Dem Spiel live auf Fussball am 14 Juni 2026 folgen, Anstoß um 19:00.
- Wer hat ein Tor erzielt für Deutschland ?
Ein einziges Tor ist gefallen für Deutschland. Der Schütze ist F. Nmecha 6'.
- Wer hat ein Tor erzielt für Curaçao ?
Ein einziges Tor ist gefallen für Curaçao. Der Schütze ist L. Comenencia 21'.