Überraschender Trainerjob für Schuster

Dirk Schuster hat nach über einem Jahr einen neuen Job gefunden. Der 57-Jährige, der zuletzt bis November 2023 den 1. FC Kaiserslautern trainiert hatte, heuert überraschend in Georgien an und übernimmt dort Vizemeister Torpedo Kutaisi. Schuster unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Der Klub hat sich seit Monaten extrem um uns bemüht, das war schon beeindruckend. Hier entsteht ein total spannendes Projekt mit erfahrenen Profis und aufstrebenden Talenten. Wir haben richtig Bock drauf“, so Schuster gegenüber der ‚Bild‘. Aktuell befindet sich die georgische Liga in der Winterpause. Die neue Saison startet Ende Februar, für Schuster und Kutaisi geht es am 1. März los.