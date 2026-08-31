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Update Bundesliga

BVB gibt Nwaneri-Angebot ab

von David Hamza - Quelle: BBC
Nwaneri und Ödegaard @Maxppp

Borussia Dortmund hat das Interesse an Ethan Nwaneri (19) offenbar zu Papier gebracht. Die ‚BBC‘ berichtet, der BVB habe ein Leih-Angebot beim FC Arsenal eingereicht. Am Dienstagmorgen wolle der englische Meister eine Entscheidung treffen.

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Update (21:19 Uhr): Laut Sacha Tavolieri ist man in Dormtund zuversichtlich, dass der Nwaneri-Deal gelingen wird.

Nwaneri selbst bevorzugt eigentlich einen Verbleib in der Premier League. Dortmund wiederum hat alternativ zum Engländer auch Marcel Regula (19) vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin für die Offensive am Haken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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