Juve-Juwel weckt großes Interesse

Europäische Klubs strecken ihre Fühler nach Top-Talent Matías Soulé von Juventus Turin aus. „Klubs aus England, Frankreich und Spanien sind regelmäßig vor Ort, um Matías Soulé genau im Auge zu behalten“, verrät Frosinones Vorstandsvorsitzender Guido Angelozzi, zitiert von Fabrizio Romano. Juve hatte den 20-Jährigen im Sommer an Frosinone Calcio verliehen. Nach Saisonende wird der Angreifer zur Alten Dame zurückkehren. „Ich denke, er kann Teil des Kaders von Juventus Turin sein, er ist sehr talentiert. Er hat im Januar ein riesiges Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt“, so Angelozzi.

Soulé wechselte 2020 vom argentinischen Erstligisten CA Vélez Sarsfield in den Jugendbereich der Bianconeri. In dieser Saison steuerte der Rechtsaußen bei Frosinone in 21 Spielen zehn Tore und zwei Torvorlagen bei.