Darvich zum VfB: Barça sichert sich Doppel-Klausel

Als frischgebackener U17-Weltmeister war Noah Darvich 2023 vom SC Freiburg zum FC Barcelona gewechselt. Zwar konnte sich der heute 18-Jährige in Katalonien nicht nachhaltig empfehlen, sein Potenzial ist aber noch immer unbestritten vorhanden. Das sieht auch Barça so, das den Mittelfeldspieler nun zum VfB Stuttgart ziehen lässt, sich aber zwei Klauseln gesichert hat.

Wie Fabrizio Romano berichtet, wurde bei dem Deal eine Weiterverkaufsbeteiligung verankert, deren genaue Höhe unbekannt ist. Wird Darvich von den Stuttgartern eines Tages verkauft, bekommt Barcelona also einen Teil vom Kuchen ab.

Doch auch die Möglichkeit, dass Darvich irgendwann doch gut genug für die Profis des spanischen Meisters ist, wurde an der Mittelmeerküste noch nicht verworfen. Romano zufolge hat sich Barça ein Matching Right für den Linksfuß zusichern lassen. Sollte ein Angebot für den Youngster eintreffen, hat Barça also die Möglichkeit gleichzuziehen. Seine nächsten Schritte wird Darvich aber erstmal im Ländle gehen.