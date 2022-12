Milliardenklausel & Topgehalt: Reals Plan mit Bellingham

FT-Meinung Wunschdenken

Real Madrid wähnt sich bei Bellingham wie einst bei Erling Haaland und auch Kylian Mbappé in der Favoritenrolle. Doch dem BVB dürften aus dem Mutterland des Fußballs deutlich mehr Millionen winken als man sich das in Madrid vorstellt. Und auch Bellingham dürfte auf der Insel ein deutlich üppigeres Salär winken, als es Real in Aussicht stellt.