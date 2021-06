Venlo lässt nach Abstieg 14 Spieler gehen

Nach dem Abstieg in Liga zwei verlassen die VVV-Venlo gleich 14 Spieler. Wie der Klub mitteilt, werden die auslaufenden Verträge von Thorsten Kirschbaum, Nezar S’Rifi und Christian Kum nicht verlängert. Die Leihspieler Leon Guwara, Zinedine Machach, Christos Donis, Anastasios Donis und Meritan Shabani kehren zu ihren Stammvereinen zurück.

Aufgrund des Abstiegs verlieren auch die Arbeitspapiere von Lukas Schmitz, Joshua John, Torino Hunte, Arjan Swinkels, Jafar Arias und Steffen Schäfer ihre Gültigkeit. Neben den feststehenden Abgängen wird zudem die Zukunft von Georgios Giakoumakis nicht in Venlo liegen. Der griechische Stürmer erzielte in der Abstiegssaison 26 Treffer in der Eredivisie und wird daher von zahlreichen Klubs umworben.