Bayer 04: Köhn im Blickfeld

Bayer Leverkusen hat offenbar einen Torhüter für die Zukunft auf dem Radar. Wie ‚Sky‘ berichtet, befindet sich Philipp Köhn von RB Salzburg im Blickfeld der Leverkusener. Der 24-Jährige würde gerne nach Deutschland zurückkehren, ein Wechsel im kommenden Sommer sei durchaus realistisch. Zehn Millionen Euro Ablöse könnten fällig werden.

Köhn steht im Kader der Schweizer Nationalmannschaft für die WM in Katar. Geboren ist er in Dinslaken und spielte in der Jugend für den VfB Stuttgart und RB Leipzig. Seit der vergangenen Saison ist er die Nummer eins in Salzburg. Diesen Status hat in Leverkusen Kapitän Lukas Hradecky inne. Im ersten Teil der Saison fiel der 32-jährige Finne aber mit zahlreichen Patzern auf.