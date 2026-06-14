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Bundesliga

HSV: Transfer-Tendenz bei Elfadli

von Daniel del Federico - Quelle: Hamburger Morgenpost
Daniel Elfadli im Porträt @Maxppp

Daniel Elfadli und der Hamburger SV könnten im Sommer getrennte Wege gehen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, geht die Tendenz momentan in Richtung Abschied des 29-Jährigen. Der Innenverteidiger ist unzufrieden mit seiner Rolle bei den Rothosen.

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Erst im vergangenen Sommer wurde der Vertrag mit Elfadli vorzeitig bis 2028 verlängert. Der libysche Nationalspieler sollte als Leistungsträger die Rückkehr in die Bundesliga anführen. Während der Rechtsfuß zu Saisonbeginn noch regelmäßig in der Startelf stand, wurden die Einsatzminuten im weiteren Verlauf der Spielzeit jedoch immer weniger. Zurzeit gibt es weder konkrete Interessenten am Ex-Magdeburger noch hat der HSV ein Preisschild ausgerufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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