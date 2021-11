M'gladbach: Scally erstmals in USA-Kader

Joe Scally (18) wird für seine guten Leistungen im Trikot von Borussia Mönchengladbach belohnt. Der Rechtsverteidiger wurde erstmals für den Kader der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft nominiert.

Ins Aufgebot von Trainer Gregg Berhalter wurden auch Tyler Adams (22) von RB Leipzig und Chris Richards (21) von der TSG Hoffenheim berufen. Die USA treffen in der WM-Qualifikation auf Mexiko (12. November) und Jamaika (16. November).

